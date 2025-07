Pata e galinha são adotadas pela mesma família e viram amigas inseparáveis em Bauru (SP)

Em Bauru, no interior de São Paulo, uma amizade inusitada tem chamado a atenção. A pata Patosa e a galinha Mimosa foram adotadas pela mesma família e rapidamente se tornaram inseparáveis. A tutora, Suzy, que já morou em sítio, se encantou com os animais e afirma que eles trouxeram mais alegria para sua vida. Apesar de dormirem em quartos separados, as duas dividem passeios e brincadeiras.



