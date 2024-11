Pedreiro é morto ao cobrar dívida de R$ 800 em loja de materiais de construção na Grande São Paulo

O pedreiro Rodrigo, de 40 anos, morreu após ir até uma loja de materiais de construção cobrar uma dívida de R$ 800 em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo informações, ele teria ido até o comércio com uma marreta. No momento, também estavam na loja uma mulher e uma menor de idade. Em uma discussão, o dono do comércio, que tem porte de arma, acabou disparando. Não se sabe ao certo como a situação ocorreu e a polícia investiga o caso.