Pescadores são resgatados após 12 horas à deriva no Ceará

Três pescadores foram resgatados após ficarem 12 horas à deriva no mar do Ceará. Os irmãos João e José Henrique e o cunhado deles partiram para uma pescaria e acabaram sendo localizados na praia da Lagoinha, em Paraipaba. O grupo foi encontrado por outros pescadores que passavam pela região.



O incidente ocorreu entre as 5h e as 17h quando a embarcação dos três virou devido a uma onda forte. Com isso, eles perderam coletes salva-vidas, alimentos e um sinalizador. Apesar das dificuldades enfrentadas durante as horas sem comunicação com os familiares ou ajuda externa imediata, os homens estavam conscientes quando foram resgatados.



