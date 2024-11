Pesquisa mostra Taka Yamauchi (MDB) à frente na corrida pela Prefeitura de Diadema

O Instituto Real Time Big Data, divulgou nesta semana, uma pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Diadema. O candidato Taka Yamauchi, do MDB, está à frente da disputa com 47% das intenções de voto, enquanto Filippi, do PT, apresenta 42%. Os nulos e brancos somam 6%, e os que não souberam ou não responderam, 5%. Foram ouvidos 1000 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro e a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.