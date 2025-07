Piloto de motocross viraliza após atravessar rio com moto adaptada no Pará

O piloto de motocross Wenderson Fernandes viralizou após atravessar um rio com uma moto na cidade de São Félix do Xingu, no Pará. Ele andou cerca de 1200 metros sob a água. A motocicleta foi equipada com pranchas, para que fosse possível flutuar, e pneus especiais, para dar tração. Wenderson teve a ideia de andar com a moto na água após sofrer um acidente em 2020, onde fraturou a coluna. O sonho do piloto é andar com a motocicleta no mar.



