Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

O objeto acertou em cheio a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater, que precisou ser levado ao hospital e levou 15 pontos na cabeça

Balanço Geral|Do R7

Câmeras de segurança de uma rua em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, gravaram o momento em que a placa de uma loja se soltou e saiu voando em meio a um vendaval. O objeto acertou em cheio a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater, que precisou ser levado ao hospital e levou 15 pontos na cabeça. Maurício enviou um vídeo ao Balanço Geral explicando o que sentiu no momento do acidente.

