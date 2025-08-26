Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

Câmeras de segurança de uma rua em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, gravaram o momento em que a placa de uma loja se soltou e saiu voando em meio a um vendaval. O objeto acertou em cheio a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater, que precisou ser levado ao hospital e levou 15 pontos na cabeça. Maurício enviou um vídeo ao Balanço Geral explicando o que sentiu no momento do acidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!