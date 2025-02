Polícia de São Paulo impede esquema de clonagem de placas de carros importados

A Polícia Militar de São Paulo impediu um esquema de clonagem de placas de carros importados. Inicialmente, os policiais receberam a denúncia de roubo de uma BMW no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital. Durante o patrulhamento, abordaram dois homens em atitude suspeita, sendo que um deles fingia ser motorista de aplicativo. No carro deles, encontraram duas placas de veículos e a chave da BMW roubada. Os suspeitos confessaram que planejavam trocar a placa do carro roubado pelas outras encontradas para evitar a detecção nos radares. Os dois foram detidos. Segundo o sargento João Paulo Ferrer, os criminosos mostraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura.



