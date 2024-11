Polícia encontra armadilhas na casa de suspeito de causar explosões em Brasília

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que o ataque contra o prédio do STF, ocorrido em Brasília na noite da última quarta (13), foi orquestrado e premeditado. O suspeito, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, morreu no local. Na residência onde ele morava, os policiais encontraram armadilhas colocadas com o objetivo de matar os agentes que estavam fazendo as investigações. O diretor da PF classificou as ações como ‘atos violentos contra o estado democrático de direito’.