Polícia investiga origem de disparo que matou motorista de aplicativo durante tentativa de assalto

Um motorista de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Renan Bigai, de 37 anos, estava transportando duas passageiras para o aeroporto quando três criminosos cercaram seu veículo. Um policial à paisana presenciou a cena e reagiu ao crime com disparos.

O incidente ocorreu quando os bandidos abordaram o carro apontando armas para Renan e as passageiras. Durante a ação criminosa, um terceiro motociclista apareceu no local: tratava-se do policial que iniciou uma troca intensa de tiros com os suspeitos. Em meio ao confronto armado, Renan foi atingido por um tiro na cabeça.

Após ser baleado, o carro desceu desgovernado pela rua até colidir com um poste. Os criminosos fugiram usando as motos. O socorro foi acionado imediatamente; contudo, Renan não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A investigação está em andamento para determinar a origem do disparo fatal que vitimou o motorista. A arma utilizada pelo policial foi apreendida para perícia enquanto imagens registradas por câmeras dentro do veículo estão sendo analisadas pela Polícia Civil.

Renan era casado e pai de um adolescente de 15 anos. Seu celular foi levado pelos assaltantes durante o crime. As autoridades continuam buscando identificar todos os envolvidos no caso e já recuperaram uma das motos usadas pelos suspeitos — constatada como roubada anteriormente.

Os responsáveis podem enfrentar acusações por associação criminosa e latrocínio conforme prosseguem as investigações sobre este trágico evento ocorrido na região metropolitana paulista.

