Professor joga aluno de 12 anos dentro de lixeira em escola em Guarulhos (SP)

Um professor jogou um aluno de 12 anos dentro de uma lixeira em uma escola em Guarulhos, Grande São Paulo. Depois de fazê-lo, o docente começou a fazer piadas envolvendo o estudante, que está no 6º ano do ensino fundamental, na frente dos colegas dele. A criança sente medo de voltar à escola pelo constrangimento gerado na frente dos colegas. A própria diretoria da instituição procurou a família e orientou a mãe a registrar um boletim de ocorrência. O professor já foi afastado.



