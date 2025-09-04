Professora é presa suspeita de envenenar marido no Maranhão

A professora Dilceana Dias foi presa enquanto trabalhava no Maranhão por suspeita de envenenar seu marido, Itean Carvalho, com um pesticida na comida, no dia 12 de maio. O homem era sargento da Polícia Militar e passou mal dentro de casa. Ele foi levado para uma UPA na cidade de São João dos Patos (MA) e depois transferido para o Hospital Universitário Presidente Dutra, na capital São Luís. O homem não resistiu e faleceu depois de três dias internado.

Exames toxicológicos confirmaram a presença de metomil, um pesticida altamente toxico utilizado na agricultura, no organismo de Itean. A polícia reuniu provas e apontou a esposa como a principal suspeita no crime, mas a motivação não foi divulgada. Dilceana teve a prisão preventiva decretada. O casal tinha três filhos.



