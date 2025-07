Quadra de beach tennis é invadida por criminosos após ser lacrada por reclamações de moradores

Uma quadra de beach tennis no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, tem sido frequentemente invadida por criminosos após ter sido lacrada pela prefeitura por causa de reclamações de moradores locais. As queixas da associação de moradores se davam principalmente pelo barulho e pela perturbação. No entanto, após o fechamento, a ocorrência de criminosos que invadem a quadra para furtar bens tem se tornado cada vez mais frequente. Por este motivo, alguns outros moradores da região se queixam da falta de segurança no local após o fechamento do estabelecimento. Veja a reportagem e entenda o caso.



