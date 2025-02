Quadrilha de motociclistas causa terror em rodovia movimentada da grande SP

Uma quadrilha de motociclistas está aterrorizando motoristas na rodovia Raposo Tavares, na grande SP. Os assaltantes escolhem as vítimas e atacam a bordo de suas motos. Em um flagrante, um motociclista entra em uma alça de acesso da rodovia, na região de Cotia (SP). Ele perdeu a entrada e foi conferir o caminho no GPS do celular. Nesse momento, ele é surpreendido por dois homens em uma moto. Os assaltantes obrigam o rapaz a descer da moto e entregar a chave. Logo depois, surge outra moto com dois comparsas. Eles terminam o serviço, roubando o celular e carteira da vítima.