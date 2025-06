RS: Rio Jacuí transborda e deixa moradores desabrigados

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul elevaram o nível do Rio Jacuí. Em Cachoeira do Sul, cerca de 500 moradores precisaram deixar suas casas. Em todo o estado, o número de desalojados já passa de 6 mil, sendo 2 mil em abrigos. Três mortes foram confirmadas, entre elas a de um idoso atingido por uma árvore na Grande Porto Alegre.



