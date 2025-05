Saiba quem é o advogado de Campinas (SP) apontado como mensageiro do PCC

Júlio Cesar Camargo, advogado de Campinas, interior de São Paulo, foi preso por sua ligação com facções criminosas. Conhecido como o ‘mensageiro do PCC’, ele colhia e entregava informações de dentro das penitenciárias para outros membros da organização. Em uma recente operação no interior de São Paulo , a polícia prendeu sete pessoas, incluindo Júlio Cesar. A polícia revelou que ele avisava traficantes sobre quem deveria coordenar pontos de drogas. Tentamos contato com a defesa do advogado, mas não obtivemos resposta.



