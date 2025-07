Suspeito de matar apresentador de TV se apresenta e confessa crime em Várzea Paulista (SP)

O suspeito de ter matado o apresentador de TV Luiz Brito se apresentou à polícia e confessou o crime em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. O apresentador do programa Fiscal do Povo, transmitido na região de Jundiaí (SP), foi à casa do suspeito, com quem tinha uma amizade de 20 anos, e, durante uma discussão, foi atingido na cabeça com uma furadeira. O suspeito se apresentou antes de serem completadas as 48 horas posteriores ao crime e, por isso, sem flagrante, não foi contido na delegacia.



