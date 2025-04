Suspeitos pela morte por atropelamento de ex-PM em SP já têm prisão temporária decretada

Dois investigados pela morte de um policial militar aposentado já tiveram a prisão temporária decretada. Abel Silva de Siqueira, sargento reformado da Polícia Militar de São Paulo, foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste da capital. Em coletiva de imprensa, os delegados que estão no caso afirmaram que se trata de um crime de vingança, tendo como principais suspeitos o pai e o irmão de Luan Bonifácio — jovem assassinado a tiros por Abel em março de 2024, após uma briga de trânsito. O ex-PM foi condenado, mas havia obtido o direito de responder ao processo em liberdade. A polícia encontrou digitais de Allan, irmão de Luan, no carro utilizado no crime. O veículo foi abandonado e já passou por perícia. Os investigados seguem foragidos.



