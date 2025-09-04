Tiroteio, sequestro e barricadas: operação no Rio deixa clima tenso após confronto com criminosos
Muitos comerciantes optaram por não abrir seus estabelecimentos nesta quinta (4)
Uma operação policial na comunidade da Vila Aliança, no complexo de Senador Camará na zona oeste do Rio de Janeiro, resultou em um intenso confronto que deixou pelo menos oito suspeitos mortos, nesta quinta (4). A ação ocorreu nesta manhã e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra líderes locais envolvidos em crimes graves.
A polícia buscava capturar Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, acusado de estuprar e matar uma jovem durante um baile funk na região. Durante a operação para prender o suspeito e outros membros da facção criminosa local, houve troca intensa de tiros entre policiais e criminosos.
Os confrontos se intensificaram quando os agentes chegaram a uma residência onde encontraram reféns, um homem e uma criança, que foram resgatados sem ferimentos. Além disso, seis ônibus foram sequestrados pelos criminosos como forma de retaliação à presença das forças policiais. Dois helicópteros sobrevoaram a região para apoiar a operação.
Barricadas incendiadas dificultaram ainda mais a situação dos moradores locais.
