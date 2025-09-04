Tiroteio, sequestro e barricadas: operação no Rio deixa clima tenso após confronto com criminosos

Uma operação policial na comunidade da Vila Aliança, no complexo de Senador Camará na zona oeste do Rio de Janeiro , resultou em um intenso confronto que deixou pelo menos oito suspeitos mortos, nesta quinta (4). A ação ocorreu nesta manhã e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra líderes locais envolvidos em crimes graves.

A polícia buscava capturar Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, acusado de estuprar e matar uma jovem durante um baile funk na região. Durante a operação para prender o suspeito e outros membros da facção criminosa local, houve troca intensa de tiros entre policiais e criminosos.

Os confrontos se intensificaram quando os agentes chegaram a uma residência onde encontraram reféns, um homem e uma criança, que foram resgatados sem ferimentos. Além disso, seis ônibus foram sequestrados pelos criminosos como forma de retaliação à presença das forças policiais. Dois helicópteros sobrevoaram a região para apoiar a operação.