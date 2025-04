Tutor age rápido, coloca cachorro no teto do carro e o salva de ataque de Pitbull

Tiago Gamarra passeava com Lindinho, seu cachorro da raça Shih-tzu, em uma rua tranquila na zona leste de São Paulo, quando foi surpreendido por um Pitbull que pulou um muro de três metros e correu em direção a eles. Câmeras de segurança registraram o momento em que Tiago, agindo rapidamente, levantou Lindinho e o colocou no teto de um carro estacionado. Para afastar o Pitbull, que o seguiu até o veículo, Tiago usou um chinelo, recorrendo a técnicas que disse ter aprendido com cães da mesma raça no passado. Após o susto, o dono do Pitbull se responsabilizou pelos danos causados ao carro.



