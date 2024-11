Vídeo: motorista de guincho impede assalto na rodovia Raposo Tavares, em SP

No quilômetro 19 da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, um grupo de criminosos em motos cercou um motociclista com a intenção de assaltá-lo. Durante a tentativa do crime, o motorista de um guincho interveio e jogou seu veículo contra os assaltantes para impedir o roubo. Outro caminhão-guincho também estava presente no local e ajudou a impedir o roubo. Os bandidos fugiram sem levar nada.