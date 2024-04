Adolescente é sequestrado enquanto empinava pipa no Rio O jovem foi levado por criminosos e obrigado a subir em uma moto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O adolescente Paulo Vítor, de 16 anos, foi sequestrado enquanto empinava pipa com os amigos na rua. O jovem foi levado por criminosos e obrigado a subir em uma moto com eles. Há quatro dias, a família do jovem não tem notícias dele.