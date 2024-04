Casa explode após vazamento de gás em Vila Velha (ES)

Alto contraste

Uma casa desabou depois de uma explosão de gás em Vila Velha, no Espírito Santo. Um casal e as duas filhas, de 3 e 9 anos, que estavam na casa, ficaram feridos e foram socorridos com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das crianças, a de 9 anos, chegou a ficar presa aos escombros por cerca de uma hora. Ela foi resgatada e atendida por uma equipe do SAMU.