Homem é agredido em confusão por disputa de quadra de areia Um grupo com quatro pessoas chegou para jogar beach tênis e pediu para ele e as filhas e sobrinhas saírem

Uma disputa por uma quadra de areia acabou em confusão e com um homem agredido. Um homem estava jogando vôlei com as três filhas e uma sobrinha em uma quadra pública, quando um grupo com quatro homens chegou para jogar beach tennis e pediu para eles saírem. O pai e as meninas se recusaram a deixar a quadra e continuaram jogando e a confusão começou.