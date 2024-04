Incêndio atinge residência na zona oeste do Rio Moradores tentam apagar o fogo com baldes de água

Um incêndio atingiu uma residência na região do Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta (5). Ainda não se sabe a causa do fogo. Moradores tentam apagar as chamas com baldes de água.