Vizinho confessa ter matado bancária em Registro (SP); motivação foi uma paixão não correspondida

Um vizinho confessou ter matado a bancária Aline em Registro (SP). A motivação do crime teria sido uma paixão não correspondida. William, de 22 anos, conhecia a rotina da gerente de banco. Ele já havia prestado depoimento e mentiu. No entanto, a polícia não se convenceu e foi atrás das câmeras de segurança da rua. Agentes descobriram que William foi a última pessoa a entrar na casa da bancária. Ele foi chamado para prestar um novo depoimento e confessou ter matado Aline. O crime impressionou moradores da cidade e o suspeito foi encaminhado para a cadeia pública do município.

