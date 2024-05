Novidades |Do R7

Gilliard se declara para esposa e encanta a web: ‘Companheira por toda a vida’ O jurado do Canta Comigo 6 mostra que sabe como conquistar alguém sem precisar de microfone; confira!

O artista integra pela sexta vez seguida a bancada de avaliadores do reality (RECORD/Antonio Chahestian)

O jurado do Canta Comigo Gilliard prova que o romantismo nunca sai de moda! Com uma carreira consagrada, que começou na década 1970, e atravessou décadas, o dono dos hits Nosso Juramento, Aquela Nuvem e Não Diga Nada, fez uma bela homenagem para a esposa Sylvia Cremona nas redes sociais, com quem está casado há mais de 40 anos.

No aniversário da amada, o cantor fez uma declaração em seu perfil oficial que encantou os internautas. As fotos tanto do casal quanto de Sylvia sozinha foram acompanhadas por palavras de amor: “Minha companheira por toda a vida, parabéns”.

Os comentários foram marcados não apenas pelas felicitações à empresária, mas por elogios aos dois. “Sou fã há mais de quarenta anos”, admitiu uma seguidora. Além dos anônimos, Andréa Sorvetão, outra jurada do reality musical da RECORD, também interagiu: “Lindos”.

A homenageada não poderia ficar de fora dessa e respondeu ao marido: “Sempre juntos nesse caminho, te amo”.

Confira:

