Ticiane Pinheiro diverte seguidores com dancinha no estacionamento da RECORD: ‘Feliz’ Para mostrar a alegria, a apresentadora do Canta Comigo Teen 5 faz coreografia e empolga fãs; reality musical estreia neste domingo (7)

Esquenta|Do R7 02/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share