“A Sheila abriu o olho com o JP”, alerta Lucas Souza
Influencer acredita que a policial já descobriu que o carioca faz “jogo duplo”
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e percebeu que a Sheila está de olho no JP! O influencer comentou sobre as conversas que a baiana teve com o carioca e acha que ela já percebeu que o participante não gosta de se comprometer com nenhum lado. Confira:
Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!
Oferecimento: PicPay.