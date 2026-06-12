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“A Sheila abriu o olho com o JP”, alerta Lucas Souza

Influencer acredita que a policial já descobriu que o carioca faz “jogo duplo”

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

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Lucas Souza não está gostando do jogo do JP Reprodução/ Lucas Souza

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e percebeu que a Sheila está de olho no JP! O influencer comentou sobre as conversas que a baiana teve com o carioca e acha que ela já percebeu que o participante não gosta de se comprometer com nenhum lado. Confira:

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣

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