Qual avaliação Jackson merece como Patrão? Sua escolha também afeta o quanto os Parças vão ganhar

Gostou da postura de Jackson como mandachuva do condomínio? Antonio Chahestian/RECORD

Jackson foi promovido a chefe de Casa do Patrão e deu as ordens no condomínio. Mesmo com uma gestão mais curta devido a reta final da competição, o policial conseguiu ter o sabor do poder!

Mas o que você achou da gestão de Jackson? Escolha entre ‘sabonetou’, ‘justa’ e ‘razoável’. A sua decisão também influencia no valor que os Parças do Patrão recebem. Ajude a movimentar ainda mais os rumos do reality!

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Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Justos, saboneteiros ou razoáveis? Relembre as avaliações que os Patrões da temporada receberam do público