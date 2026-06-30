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Qual avaliação Jackson merece como Patrão?

Sua escolha também afeta o quanto os Parças vão ganhar

Enquetes|Do R7

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Gostou da postura de Jackson como mandachuva do condomínio? Antonio Chahestian/RECORD

Jackson foi promovido a chefe de Casa do Patrão e deu as ordens no condomínio. Mesmo com uma gestão mais curta devido a reta final da competição, o policial conseguiu ter o sabor do poder!

Mas o que você achou da gestão de Jackson? Escolha entre ‘sabonetou’, ‘justa’ e ‘razoável’. A sua decisão também influencia no valor que os Parças do Patrão recebem. Ajude a movimentar ainda mais os rumos do reality!







Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Justos, saboneteiros ou razoáveis? Relembre as avaliações que os Patrões da temporada receberam do público

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Avaliações dos Patrões

Na Casa do Patrão, é o público quem decide os rumos da competição. A cada ciclo os fãs do reality tiveram o poder de avaliar como foi a gestão dos mandachuvas que deram as ordens no condomínio. Entre 'justo', 'sabonetou' e 'razóavel' o status também definia quanto os Parças iriam faturar. Mas você lembra qual foi o resultado de cada um dos Patrões? Confira!

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