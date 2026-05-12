Sheila se posiciona sobre Nataly: ‘Ela é abusada comigo, mas nela eu não voto’ Revelação foi feita para Morena durante bate-papo nesta terça (12)

Dupla virou rival logo no começo da temporada Reprodução/Disney

Em papo com Morena, na noite desta terça-feira (12), Sheila abriu o jogo com a oponente sobre o que pensa de Nataly.

As duas tiveram alguma proximidade na primeira semana de Casa do Patrão, mas o clima azedou depois que a ambulante disse que a policial estava sendo manipuladora com ela.

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Desde então, as duas tiveram embates, com direito a gritaria, choro e deboche!

Porém, Sheila revelou para Morena que tem carinho pela oponente e deixou claro duas coisas: que pretende tirar Nataly das dinâmicas sempre que tiver a oportunidade, mas não quer votar nela.

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“Ela é abusada comigo, mas nela eu não voto”, declarou a baiana. Ela ainda explicou que algumas atitudes da ambulante não a agradaram, mas que seu posicionamento no jogo é este.

Além disso, o papo entre Morena e Sheila ainda rendeu outros comentários, especialmente sobre a avaliação do público e a divisão de grupos no reality.

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Confira:

Sheila diz que público já tem grupo favorito e Morena retruca: "tudo pode mudar" 👀



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Será a conversa terá desdobramentos no condomínio mais disputado de Itapecerica da Serra?

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Tretas, votos e lágrimas! Confira 7 rivalidades declaradas em Casa do Patrão