Sheila se posiciona sobre Nataly: ‘Ela é abusada comigo, mas nela eu não voto’
Revelação foi feita para Morena durante bate-papo nesta terça (12)
Em papo com Morena, na noite desta terça-feira (12), Sheila abriu o jogo com a oponente sobre o que pensa de Nataly.
As duas tiveram alguma proximidade na primeira semana de Casa do Patrão, mas o clima azedou depois que a ambulante disse que a policial estava sendo manipuladora com ela.
Desde então, as duas tiveram embates, com direito a gritaria, choro e deboche!
Porém, Sheila revelou para Morena que tem carinho pela oponente e deixou claro duas coisas: que pretende tirar Nataly das dinâmicas sempre que tiver a oportunidade, mas não quer votar nela.
“Ela é abusada comigo, mas nela eu não voto”, declarou a baiana. Ela ainda explicou que algumas atitudes da ambulante não a agradaram, mas que seu posicionamento no jogo é este.
Além disso, o papo entre Morena e Sheila ainda rendeu outros comentários, especialmente sobre a avaliação do público e a divisão de grupos no reality.
Confira:
Será a conversa terá desdobramentos no condomínio mais disputado de Itapecerica da Serra?
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Tretas, votos e lágrimas! Confira 7 rivalidades declaradas em Casa do Patrão
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