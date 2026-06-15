Participantes participarão de um jogo clássico para conseguirem “fugir” da Casa do Trampo
PicPay irá realizar uma brincadeira tradicional na infância de muitos brasileiros na Prova “Tô Fora” desta semana
A Prova “Tô Fora” desta semana vai trazer uma sensação de nostalgia para os nossos participantes e também exigirá muita concentração deles. Os jogadores participarão de uma dinâmica patrocinada pelo banco PicPay e para fugirem da Casa do Trampo terão que focar nas imagens que serão mostradas para eles.
Qual jogo você acha que será disputado na Prova de hoje e quem conseguirá se mudar para a Casa dos Parças? A resposta será revelada na dinâmica ao vivo do programa de hoje. Não perca!
A Casa do Patrão é transmitida na Record todos os dias, às 22h30.
*Este conteúdo é patrocinado por PicPay.