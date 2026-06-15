Participantes participarão de um jogo clássico para conseguirem “fugir” da Casa do Trampo PicPay irá realizar uma brincadeira tradicional na infância de muitos brasileiros na Prova “Tô Fora” desta semana

Leandro Hassum é o apresentador da Casa do Patrão Reprodução/ RECORD

A Prova “Tô Fora” desta semana vai trazer uma sensação de nostalgia para os nossos participantes e também exigirá muita concentração deles. Os jogadores participarão de uma dinâmica patrocinada pelo banco PicPay e para fugirem da Casa do Trampo terão que focar nas imagens que serão mostradas para eles.

Qual jogo você acha que será disputado na Prova de hoje e quem conseguirá se mudar para a Casa dos Parças? A resposta será revelada na dinâmica ao vivo do programa de hoje. Não perca!

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A Casa do Patrão é transmitida na Record todos os dias, às 22h30.

*Este conteúdo é patrocinado por PicPay.