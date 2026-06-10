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Relembre a vitória de Vivão na Prova do Patrão Assaí Atacadista dessa semana

Estilista concorreu ao cargo mais importante do jogo com Andressa, Jackson, JP, Nataly e Sheila

Casa do Patrão|Do R7

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Vivão Casa do Patrão Reprodução/RECORD

A Prova do Patrão dessa semana, patrocinada por Assaí Atacadista, foi uma disputa nas alturas, e quem levou a melhor foi Vivão. O estilista superou Andressa, Jackson, JP, Nataly e Sheila após uma dinâmica intensa que exigiu habilidade, estratégia e agilidade para acumular pontos.⁣⁣

Com 1.800 pontos, Vivão garantiu o posto mais importante da semana e definiu as funções do Trampo: Morena ficou na cozinha, Nataly na lavanderia, Jackson no serviço, Andressa no banheiro, Marina na faxina e Luiza na louça.⁣⁣ Veja:

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