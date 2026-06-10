Relembre a vitória de Vivão na Prova do Patrão Assaí Atacadista dessa semana
Estilista concorreu ao cargo mais importante do jogo com Andressa, Jackson, JP, Nataly e Sheila
A Prova do Patrão dessa semana, patrocinada por Assaí Atacadista, foi uma disputa nas alturas, e quem levou a melhor foi Vivão. O estilista superou Andressa, Jackson, JP, Nataly e Sheila após uma dinâmica intensa que exigiu habilidade, estratégia e agilidade para acumular pontos.
Com 1.800 pontos, Vivão garantiu o posto mais importante da semana e definiu as funções do Trampo: Morena ficou na cozinha, Nataly na lavanderia, Jackson no serviço, Andressa no banheiro, Marina na faxina e Luiza na louça. Veja: