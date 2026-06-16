Sheila mira Jackson para o “Tá na Reta” desta semana, diz Lucas Souza
Influencer acredita que o curitibano faz um jogo “anti-entretenimento "
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e comenta a possível ida de Jackson para o “Tá na Reta” por meio da Sheila! A policial acredita que ele está fazendo um jogo muito cômodo e por isso deve dar um respiro para Nataly, Vivão e Morena, seus principais adversários no jogo. Confira:
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