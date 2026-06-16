Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sheila mira Jackson para o “Tá na Reta” desta semana, diz Lucas Souza

Influencer acredita que o curitibano faz um jogo “anti-entretenimento "

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Influencer concorda com estratégia de Sheila Crédito: Reprodução

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e comenta a possível ida de Jackson para o “Tá na Reta” por meio da Sheila! A policial acredita que ele está fazendo um jogo muito cômodo e por isso deve dar um respiro para Nataly, Vivão e Morena, seus principais adversários no jogo. Confira:

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣⁣

Oferecimento: PicPay.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.