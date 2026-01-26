Vocês pediram e a gente atendeu! Público ganha nova oportunidade de se inscrever no reality Casa do Patrão Anônimos recebem outra chance de conquistar uma vaga no programa idealizado por Boninho

Faça a sua inscrição para participar de Casa do Patrão, novo reality show da RECORD e idealizado por Boninho Divulgação/RECORD

O público pediu e a gente atendeu! Estão reabertas as inscrições para Casa do Patrão, novo reality idealizado por Boninho — em parceria com a RECORD e o Disney+. A iniciativa representa uma oportunidade para anônimos apaixonados por realities de confinamento que sonham em participar da primeira temporada de um formato inédito no Brasil.

Na abertura anterior, o interesse do público foi imediato e o primeiro lote de inscrições foi encerrado rapidamente. Em menos de 24 horas, o site oficial recebeu 50% do total de inscrições disponíveis.

Todo fã de reality já se imaginou do outro lado da tela, comandando o jogo, tomando decisões e assumindo o papel de “Boss”. Agora, esse desejo pode se tornar realidade.

Casa do Patrão vai testar liderança, estratégia e convivência. Ao longo da experiência, os participantes enfrentarão desafios que exigem posicionamento, gestão de conflitos e responsabilidade sobre as próprias escolhas.

Inscrições

As inscrições para a primeira temporada de Casa do Patrão devem ser feitas exclusivamente pelo R7.com.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, preencher o questionário completo e enviar um vídeo de apresentação. Todos os critérios e informações estão disponíveis abaixo:

Casa do Patrão é o primeiro reality da RECORDcom elenco só de anônimos, com exibição multiplataforma na emissora e Disney+, e tem previsão de estreia para o primeiro semestre deste ano.