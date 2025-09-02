Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Academia de Formação da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio é inaugurada

O centro de treinamento foi construído na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Irajá, na zona norte

Cidade Alerta RJ|Do R7

A Academia de Formação de Alunos da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio foi inaugurada nesta terça-feira (2). O espaço fica na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Irajá, na zona norte. A primeira turma deve se formar em novembro.

