Briga política em Itaguaí: gravação revela suposto plano para colocar droga no carro do prefeito

O município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro , está em meio a uma briga política. Uma gravação revelou um suposto plano para colocar droga no carro do atual prefeito, Doutor Rubão.

O áudio vazado seria de uma conversa entre o presidente da Câmara dos Vereadores, Haroldo de Jesus, o Haroldinho, e Roberto Lúcio Guimarães, ex-secretário de Segurança.

Até junho deste ano, Haroldinho ocupava a cadeira de prefeito. Doutor Rubão voltou ao cargo provisoriamente há menos de um mês, após recorrer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) da acusação de estar no terceiro mandato.

Menos de uma semana após o retorno, a Câmara dos Vereadores instaurou dois procedimentos que podem levar ao impeachment do prefeito. São apurados desvios financeiros de R$ 60 milhões em serviços de limpeza e irregularidades em contratos emergenciais de R$ 20 milhões na área da saúde.

A produção da RECORD tentou contato com Haroldo de Jesus e Roberto Lúcio. No entanto, eles não se pronunciaram sobre o caso.