Câmera flagra momento em que chef Jimmy Ogro é assaltado na zona sul do Rio

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos assaltaram o chef Jimmy Ogro no Rio de Janeiro. O empresário e a esposa foram abordados quando passavam de carro pelo bairro de Botafogo, na zona sul, no último dia 18. O casal voltava de uma gravação e estava acompanhado da assessora de imprensa e de um fotógrafo. As vítimas tiveram celulares e equipamentos avaliados em R$ 50 mil roubados.