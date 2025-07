Casal é agredido por seguranças durante festival na zona oeste do Rio de Janeiro

Um casal foi agredido por seguranças de um festival, no Riocentro, zona oeste do Rio de Janeiro . Alan Santos disse que a confusão começou após ele ter sido acusado por uma vigilante de estar vendendo drogas no local. O casal registrou uma ocorrência na 32ª DP (Taquara) e realizou exames de corpo de delito.



