Casal tem carro roubado na Praça Seca; insegurança preocupa moradores

Um casal teve o carro roubado na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro . Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que dois bandidos armados em uma moto abordaram a motorista em um posto de gasolina. As vítimas foram revistadas e tiveram os pertences roubados.

O caso foi registrado na 28ª DP (Campinho). Agentes do 9º BPM recuperaram o veículo algumas horas depois, a menos de 5 km do local do roubo.

De acordo com um morador que também foi vítima de um assalto, o bairro está "largado" e não há segurança na área. Ele contou que o filho presenciou o crime e ficou traumatizado.