Chefe do tráfico preso em motel teria ordenado torturas no RJ

A polícia prendeu três criminosos durante uma operação para desarticular as estruturas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro . O principal alvo da ação era Carlos Eduardo Santos, conhecido como Gorila, chefe do tráfico na região serrana. O homem foi encontrado em um motel de luxo na Baixada Fluminense. Ele foi apontado como responsável por ordenar torturas na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!