Corpo de menina atingida por bala perdida será enterrado no Rio neste sábado (7)

O corpo de Kamila Vitória Aparecida será enterrado no Rio de Janeiro neste sábado (7). A criança, de 12 anos, foi atingida durante um ataque a tiros na favela do Guarda, em Del Castilho, na zona norte. Ela brincava com amigos em uma quadra quando criminosos passaram pelo local atirando. Segundo o pai, ela queria jogar vôlei e havia pedido uma joelheira de presente de Natal para disputar um campeonato .

Somente em 2024, o Grande Rio registrou 34 adolescentes baleados, sendo que 16 vítimas morreram. A morte de Kamila está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.