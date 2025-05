Corpo de Nana Caymmi é sepultado na zona sul do Rio em despedida marcada por emoção

O corpo da cantora Nana Caymmi foi enterrado no Cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro . O velório ocorreu no Theatro Municipal reuniu familiares, amigos e fãs que homenagearam a artista.

Nana, que estava internada desde julho em uma casa de saúde devido a problemas cardíacos, faleceu aos 84 anos por falência múltipla de órgãos.