Delegado diz que traficante Peixão frequentava 'resort' com a família no Complexo de Israel

A polícia descobriu que o traficante Peixão frequentava com a família o "resort" erguido no Complexo de Israel, na zona norte do Rio . Além de desfrutar do local como área de lazer, os criminosos da facção também ocupavam o espaço para planejar ações de expansão territorial e guerras contra rivais.

Na operação desta terça-feira (11), as polícias Civil e Militar mobilizaram blindados e até retroescavadeiras para demolir imóveis ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A ação começou por volta das 4h e só foi terminar durante a tarde. Ao todo, quatro suspeitos foram presos.

A avenida Brasil chegou a ficar interditada nos dois sentidos entre as comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral nas primeiras horas da manhã. Cinco estações do ramal Gramacho suspenderam a circulação de trens.