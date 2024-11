Disque Drogas: Falso entregador é preso com entorpecentes na zona norte do Rio

Rodrigo Alves Machado, de 33 anos, foi preso ao fazer o "Disque Drogas", que consiste em entregar entorpecentes. A prisão foi em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro , em um hotel da região. Com ele, os agentes encontraram cinco compridos de ecstasy, quatro tabletes de maconha e uma pequena quantidade de cocaína.

Em depoimento, Rodrigo afirmou que trabalhava com essa prática há pelo menos seis meses. Segundo Kely Goulart, delegada responsável pelo caso, ele de fato trabalhava para um aplicativo de entrega de comida, mas fazia junto a entrega dos entorpecentes.

De acordo com a polícia, Rodrigo recebia as encomendas por um aplicativo de mensagens. Em seguida, ele buscava as drogas na comunidade do Congonha, em Madureira, na mesma região, e levava até a casa dos clientes. O criminoso recebia por cada corrida uma média de R$ 50. Ele irá responder por tráfico de drogas.