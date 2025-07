Duas pessoas são baleadas durante confronto entre policiais e traficantes em Manguinhos

Duas pessoas foram baleadas durante um confronto entre policiais e traficantes em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro . As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas pelo mesmo disparo. Os feridos são um motorista de aplicativo e uma técnica de enfermagem que estava a caminho do trabalho. Os dois foram levados ao hospital e estão internados com quadro de saúde estável.