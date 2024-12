'Ele vai tentar me matar de novo', diz mulher atacada com chave de fenda pelo ex em Vaz Lobo

Uma jovem, de 25 anos, foi atacada com golpes de chave de fenda após ter a casa invadida pelo ex-companheiro, em Vaz Lobo, na zona norte do Rio , na madrugada da última sexta-feira (29). Andressa Ferreira teve ferimentos no pescoço e em um dos braços.

O homem fugiu após as agressões, mas deixou para trás uma mochila com três facas, combustível e até explosivos de fabricação caseira. O filho do suspeito, de apenas 4 anos, também estava no imóvel. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

A vítima já havia pedido de medida protetiva contra o agressor. Segundo ela, o homem não aceita o fim do relacionamento que durou cerca de oito anos. À RECORD, Andressa cobrou por justiça e disse acreditar que o ex-companheiro vai tentar matá-la novamente.