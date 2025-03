Dinheiro em espécie, viagens e até um carro importado. O ex-policial do Bope suspeito de treinar traficantes do Comando Vermelho , ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Ronny Peçanha de Oliveira foi preso na segunda-feira (24) na operação Contenção , que tem o objetivo de combater o avanço da facção criminosa na zona oeste do Rio de Janeiro .