Exclusivo: suspeito de balear sargento da Marinha que estava grávida é preso no RJ

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29) um dos suspeitos de balear uma sargento da Marinha em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Gabriel Silveira de Oliveira foi identificado com auxílio de câmeras de segurança e reconhecido por familiares da vítima.

Segundo o delegado da 64ª DP, Túlio Pelosi, Gabriel resistiu à prisão e chegou a entrar em luta corporal com os agentes. Ele é apontado como um criminoso de alta periculosidade, com passagens por crimes de violência e uso de arma de fogo.

A militar estava dentro de um carro quando foi atingida na barriga, no Dia dos Pais. Ela estava grávida de quatro meses e perdeu o bebê.

