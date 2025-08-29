Exclusivo: suspeito de balear sargento da Marinha que estava grávida é preso no RJ
Gabriel Silveira de Oliveira foi identificado com auxílio de câmeras de segurança e reconhecido por familiares da vítima
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29) um dos suspeitos de balear uma sargento da Marinha em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Gabriel Silveira de Oliveira foi identificado com auxílio de câmeras de segurança e reconhecido por familiares da vítima.
Segundo o delegado da 64ª DP, Túlio Pelosi, Gabriel resistiu à prisão e chegou a entrar em luta corporal com os agentes. Ele é apontado como um criminoso de alta periculosidade, com passagens por crimes de violência e uso de arma de fogo.
A militar estava dentro de um carro quando foi atingida na barriga, no Dia dos Pais. Ela estava grávida de quatro meses e perdeu o bebê.
