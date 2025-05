Explosão de bueiro em Cachambi faz taxista perder visão após ter carro atingido

Thiago Calunga Silva, um taxista de 39 anos, perdeu a visão do olho esquerdo após um acidente em Cachambi, Rio de Janeiro . Durante uma tarde chuvosa, a traseira de seu veículo foi lançada para cima quando um bueiro explodiu, acionando o airbag que arremessou seu telefone contra o rosto.

Após o incidente, Thiago foi levado ao Hospital Salgado Filho e transferido para o Hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia na pálpebra. Além da preocupação com sua saúde, há incerteza sobre seu futuro profissional, já que perder a visão compromete sua licença de motorista.

A Águas do Rio enviou uma equipe técnica para investigar as causas do acidente.

