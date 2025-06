Facções criminosas rivais disputam controle do morro Chácara do Céu, na Tijuca

O policiamento foi reforçado nas imediações do morro Chácara do Céu, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro , após intensos conflitos entre facções rivais.

A comunidade é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto o Comando Vermelho domina áreas vizinhas, como o morro do Borel e morro da Formiga.

Segundo testemunhas, as tentativas de invasão fazem parte de um plano de expansão do Comando Vermelho, que visa cercar a região. Para isso, a Chácara do Céu está sendo monitorada por drones.

A presença de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora tem sido crucial para evitar a tomada definitiva do território.

